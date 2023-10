Riapertura completa della Linea Ferroviaria Bari - Putignano (via Conversano) entro Settembre 2024

BARI - L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti, ha annunciato oggi che i lavori di raddoppio dei binari e l'ammodernamento della linea ferroviaria Bari - Putignano (via Conversano) saranno completati entro la fine dell'anno. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo da coloro che utilizzano quotidianamente questo importante collegamento ferroviario.Dopo aver completato tutte le procedure autorizzative necessarie, è prevista la riapertura di una prima tratta tra Rutigliano e Putignano entro aprile 2024. L'intera direttrice da Bari a Putignano (via Conversano) sarà operativa entro settembre dello stesso anno. Questa notizia porterà notevoli benefici a chi utilizza il servizio ferroviario e ridurrà i disagi che si sono verificati durante i lavori di ammodernamento.Inoltre, Giorgio Botti ha dichiarato che entro il 2026, i treni Diesel attualmente in servizio saranno sostituiti da quelli elettrici, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza del servizio ferroviario.Botti ha anche sottolineato la consapevolezza dei disagi subiti dai passeggeri durante il periodo di lavori, ma ha assicurato che la società sta facendo tutto il possibile per superare tali problemi. Il raddoppio dei binari e l'ammodernamento della linea rappresentano un passo importante per il miglioramento complessivo del sistema ferroviario nella regione. Con la stabilizzazione degli orari scolastici e l'ottimizzazione dell'offerta, si prevede che i viaggiatori vedranno un notevole miglioramento nell'esperienza di viaggio in questa tratta.