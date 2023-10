Riconoscimento speciale per la Pizzaiola Cinzia Mastrodonato al Trofeo di pizza garganica ad Apricena

MICHELE MININNI - Nella pittoresca cittadina di Apricena, uno degli eventi più attesi dagli amanti della pizza in Italia, il "Trofeo Pizza Garganica," si è svolto con grande successo. Questa manifestazione è stata un'opportunità unica per celebrare e valorizzare la pizza italiana in tutte le sue sfumature e varianti. L'evento, alla sua quarta edizione, ha avuto luogo presso la rinomata pizzeria "Pummarella" nel cuore del Foggiano.Il Trofeo Pizza Garganica ha attratto pizzaioli provenienti da tutto il paese, desiderosi di competere e mettere in mostra le loro abilità nell'arte della preparazione della pizza. L'obiettivo principale di questo evento è stato promuovere e far conoscere i prodotti tipici del Gargano e della Capitanata, avvicinando persone provenienti da diverse realtà culturali alla tradizione culinaria della zona.Una delle novità più interessanti di quest'anno è stata l'introduzione della "Pizza Lady," un'opportunità per massaie e non solo di cimentarsi nel mondo della pizza. Tra i partecipanti a questa competizione è emersa una pizzaiola molto speciale, Cinzia Mastrodonato, originaria di Trinitapoli. Cinzia ha ottenuto ottimi risultati, classificandosi terza nella categoria "Pizza Lady," quarta nella "Pizza Paposcia," e quinta nella categoria "Pizza Dessert."L'evento è stato organizzato dall'Associazione Pizzaioli Garganici con il patrocinio del Comune di Apricena. Cinzia Mastrodonato, una trentasettenne di Trinitapoli, è diventata un punto di riferimento per il mondo della pizza, dimostrando che con passione e dedizione, le donne possono ottenere risultati eccellenti anche in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.La passione di Cinzia per la pizza è nata fin da giovane, ma ha preso una svolta significativa quando ha deciso di frequentare un corso per pizzaioli, guidato dal maestro pizzaiolo Antonio Scapicchio ad Accadia. Con il sostegno e l'incoraggiamento del marito Alessandro, Cinzia ha iniziato a perseguire il suo sogno di aprire una pizzeria a Trinitapoli. Nel 2019, il suo sogno è diventato realtà con l'apertura della "Pizzeria Divina."Cinzia Mastrodonato è un esempio di determinazione e impegno e si è guadagnata il rispetto nel mondo della pizza. Con il suo lavoro e la sua dedizione, dimostra che i sogni possono diventare realtà, e il suo successo ispira molte altre persone a seguire la loro passione.