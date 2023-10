‘Come una pistola ad acqua caricata a vernice’: a Bari la mostra dell’artista HOGRE

La mostra "Come una pistola ad acqua caricata a vernice" segna un nuovo capitolo nella ricerca artistica di HOGRE, concentrandosi su un'interpretazione diversa degli oggetti e dei prodotti di consumo. HOGRE altera oggetti, spesso estratti dal mondo del consumismo, conferendo loro nuovi significati. Ad esempio, il muso di un treno ad alta velocità diventa la "Feccia Rossa," uno spruzzino detersivo Ajax si trasforma in "ACAB," e un carrarmato con targhe Amazon diventa "Ammazzo."



L'attività è finanziata dal bando "Un negozio non è solo un negozio" (d_Bari 2022/24, programma per il sostegno all'economia di prossimità del Comune di Bari).



Cellule Creative APS è un'associazione di promozione sociale che promuove iniziative culturali, artistiche e ricreative, favorendo il dialogo tra pubblico e privato per realizzare progetti partecipati e di gestione costruttiva del territorio.



La galleria MISIA Arte, fondata nel 1984 a Bari, si dedica all'arte e al design, promuovendo espressioni creative e il dialogo tra cultura, arti decorative e creatività. Collabora con artisti contemporanei e maker, offrendo spazi, eventi e mostre, con un approccio inclusivo e sperimentale.

BARI - L'artista internazionale noto come HOGRE porterà la sua arte provocatoria e sovversiva a Bari con la mostra personale intitolata "Come una pistola ad acqua caricata a vernice". L'evento sarà inaugurato giovedì 19 ottobre alle ore 19 in via Putignani 153, presso la galleria MISIA Arte, e verrà curato da Claudia Attimonelli, organizzato da Cellule Creative.HOGRE, lo pseudonimo di uno street artist romano, è famoso per i suoi interventi audaci nello spazio pubblico. Fin dal 2007, HOGRE utilizza stencil, poster e murales per alterare e sovvertire immagini e messaggi pubblicitari, contribuendo a una ri-significazione dello spazio urbano. La sua arte è spesso ironica, provocatoria e destabilizzante.Il termine "subvertising," una combinazione di "subvert" (sovvertire) e "advertising" (pubblicità), rappresenta la pratica artistica di HOGRE di sovvertire il linguaggio pubblicitario nei luoghi in cui si esprime, come strade, cartelloni e etichette delle merci. In Italia, HOGRE è considerato uno dei più radicali esponenti del subvertising.