San Michele Salentino, venerdì 20 ottobre 2023 al via 'Beni Comuni Open Day'

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - L'APS TrulloSociale.net, capofila del Network ABC2.0 del Progetto "AugelluzziBeneComune 2.0: i custodi della Bellezza", a valere sul bando PugliaCapitaleSociale 3.0 - CUP B35I22001660009, presenta un programma di iniziative dal titolo: "Beni Comuni Open Day: l'Amministrazione condivisa, una sfida per la politica ed il terzo settore" che si svolgerà a San Michele Salentino (BR) a partire da venerdì 20 ottobre 2023 con una serie di appuntamenti presso la Biblioteca Pinacoteca "S. Cavallo" in Via G. Pascoli n.28.





Gli eventi, a cura de I Custodi della Bellezza della Rete di Progetto NETWORKABC2.0 sono stati organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino, l’Associazione Nazionale LABSUS (Laboratorio per la Sussidiarietà) e con il Centro Servizi Volontariato Salento e godono del Patrocinio morale della Provincia di Brindisi.

"Il programma degli eventi – spiega il sindaco Giovanni Allegrini - ha l’obiettivo di mettere in evidenza l'importanza della capacità di autorganizzazione delle comunità locali, specialmente durante periodi di crisi. Sono questi i momenti in cui le persone sentono il bisogno di ristabilire legami sociali ed economici basati sulla cooperazione e condivisione dei bisogni, interessi e risorse. Questa ricerca di appartenenza alla comunità porta alla creazione di nuove forme di solidarietà e partecipazione, mirate a migliorare le aree urbane e rurali a rischio di spopolamento. La sfida – conclude il primo cittadino - sia per la politica che per il volontariato è quella di creare spazi in cui le persone possano collaborare per risolvere i problemi della comunità e riscoprire il piacere di stare insieme".

Il programma prevede:





Venerdì 20 ottobre ore 18.00

Istallazione della terza Biblioteca di quartiere a cura dell’Aps Sun





Sabato 21 ottobre ore 10.00

"Lauriedd On Air" dagli studi di RadioSalento.net nella trasmissione “Noi social”





Giovedì 26 ottobre dalle ore 17.00 alle 19.00

Convegno istituzionale sul tema "l'Amministrazione condivisa, una sfida per la politica ed il terzo settore"

Modera Fabrizio Guglielmi - Responsabile del progetto "ABC 2.0 - I custodi della bellezza"

Interverranno:

Giovanni Allegrini – Sindaco di San Michele Salentino

Tony Matarrelli - Presidente della Provincia di Brindisi

Antonio Calabrese – Coordinatore provinciale Ambiti territoriali sociali

Rino Spedicato - Presidente del CSV Salento

Pasquale Bonasora - Presidente Nazionale di Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà)

Michele Salonna - Assessore Comune di San Michele Salentino

Leonardo Palmisano - Presidente Radici Future





Venerdì 27 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00

Workshop Formativo "Cosa sono i Beni Comuni?"

A cura di Pasquale Bonasora - Presidente Nazionale di Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà) e Fabrizio Guglielmi - Responsabile del progetto "ABC 2.0 - I custodi della bellezza"