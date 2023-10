Scontri in corso tra Israele e Hamas, Biden chiede fondi al Congresso

La situazione tra Israele e Hamas continua a rimanere tesissima, con Israele che ha colpito oltre 100 obiettivi di Hamas durante la notte a Gaza. Preoccupa l'apertura del valico di Rafah e l'allerta per il "venerdì della rabbia", mentre più di un milione di palestinesi sono stati costretti a sfollare le proprie case.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha emesso un messaggio importante dopo la sua visita in Israele. Ha sottolineato l'importanza di sostenere sia l'Ucraina che Israele per non compromettere la stabilità democratica nel mondo. Biden ha annunciato che chiederà 100 miliardi di dollari al Congresso per sostenere la sua missione.Nel frattempo, l'esercito di Tel Aviv ha avvertito che l'ordine di entrare a Gaza arriverà presto. Il ministro della difesa israeliano ha dichiarato questo affermando che "la battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas" a Gaza. Il New York Times ha anche pubblicato foto satellitari che mostrano i carri armati israeliani ammassati vicino al confine con la Striscia.In questa situazione di conflitto, è emersa una notizia inquietante riguardo a una parte dei commando di Hamas che hanno attaccato i civili israeliani il 7 ottobre. Sembra che fossero sotto l'effetto di una droga sintetica conosciuta come Captagon. La situazione rimane complessa e richiede sforzi significativi per cercare di raggiungere una soluzione pacifica.