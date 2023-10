- Seconda vittoria esterna del Brindisi che prevale 1-0 sul Messina al “San Filippo” nella decima giornata di andata del girone C di Serie C. Per i biancazzurri decisiva per il successo la rete realizzata da Ganz al 28’ del secondo tempo. Terza vittoria in campionato per la squadra di Ciro Danucci che è al quintultimo posto con 10 punti insieme al Messina. Prima sconfitta interna per i siciliani e quarta in questo torneo per la squadra di Giacomo Modica. Il Brindisi dovrà recuperare mercoledì 1 novembre la gara con il Catania alle 16,15 al “Fanuzzi” e lo stesso giorno, il Messina recupererà alle 18,30 la partita col Taranto allo “Jacovone”.