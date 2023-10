Nel Torino saranno assenti Schuurs per una lesione del legamento crociato del ginocchio e Soppy che ha uno stiramento. Ricci e Lazaro giocheranno sulle fasce, Seck come trequartista e Sanabria e Vlasic in avanti. Arbitrerà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Nell’ ultimo precedente in Serie A a Lecce il 12 Marzo 2023, vinse il Torino 2-0 e le reti furono realizzate nel primo tempo al 20’ da Singo e al 23’ da Sanabria. Lunedì 30 ottobre il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino riceverà alle 9,30 la cittadinanza onoraria di Lecce dal consiglio comunale.

- Il Lecce sfiderà domani alle 18 il Torino al “Via del Mare” nella decima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita insidiosa perché i granata cercheranno il successo per risalire in classifica. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per avvicinarsi al sesto posto. L’ allenatore del Lecce Roberto D’ Aversa non avrà a disposizione gli infortunati Blin e Dermaku. Ramadani e Oudin esterni, Strefezza regista, Krstovic e Almqvist in attacco.