Serie C, il Foggia pareggia 2-2 col Monopoli al Veneziani





La squadra di Mirko Cudini riesce a portarsi sul 2-1 al 45’ con Tonin. Il Monopoli pareggia al 5’ del secondo tempo per merito di Starita. Il Foggia è terzo con 12 punti insieme al Latina. Terzo pareggio in casa per la squadra di Francesco Tomei, penultima a 4 punti. Francesco Loiacono

Secondo pareggio esterno del Foggia. I dauni impattano 2-2 col Monopoli al “Veneziani” nella settima giornata di andata del girone C di Serie C . All’ 1-0 dei biancoverdi realizzato al 29’ del primo tempo da D’ Agostino, i rossoneri pugliesi replicano col pareggio siglato al 41’ da Schenetti.