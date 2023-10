Serie C: il Foggia vince 2-0 sul Brindisi allo Zaccheria

Terza vittoria interna del Foggia. I dauni prevalgono 2-0 sul Brindisi allo “Zaccheria” nell’ ottava giornata di andata del girone C di Serie C. Decisive per il successo dei rossoneri pugliesi, le reti realizzate nel primo tempo al 16’ da Garattoni e al 31’ da Schenetti. Settimo risultato utile consecutivo per la squadra di Mirko Cudini. I satanelli sono primi con 15 punti insieme alla Juve Stabia. Terza sconfitta esterna per il Brindisi. I biancazzurri sono quintultimi a 7 punti.