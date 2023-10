Serie C: il Foggia vince 2-1 sulla Turris allo Zaccheria

Nel secondo tempo al 25’ i campani passano in vantaggio con Scaccabarozzi. Embalo realizza al 31’ la rete del pareggio per i rossoneri pugliesi. Salines segna al 37’ il gol decisivo per la squadra di Mirko Cudini. Il Foggia è terzo con 11 punti insieme al Latina e al Picerno.

- Seconda vittoria interna del Foggia. I dauni prevalgono 2-1 in rimonta sulla Turris allo “Zaccheria” nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C. I satanelli tornano a giocare con gli spettatori sugli spalti, dopo aver disputato due gare a porte chiuse in seguito all’ incendio divampato nel match Taranto-Foggia del 3 settembre.