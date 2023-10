Serie C: perde il Monopoli, pareggio della Virtus Francavilla Fontana

Terza sconfitta esterna del Monopoli. I biancoverdi perdono 1-0 al “Menti” con la Juve Stabia nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C. La squadra di Francesco Tomei è terzultima con3 punti. I campani sono primi a 14 punti. Primo pareggio Interno della Virtus Francavilla Fontana in questo campionato. I biancazzurri impattano 1-1 con il Giugliano alla “Nuova Arredo Arena”. Quarto risultato utile consecutivo. I pugliesi sono ottavi con 8 punti. La squadra campana è quindicesima a 5 punti con il Messina.