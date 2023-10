Seconda sconfitta consecutiva fuori casa per la squadra di Mirko Cudini, nona con 16 punti. Prima vittoria esterna del Monopoli che prevale 2-1 sul Brindisi al “Fanuzzi e terzo risultato utile consecutivo. I biancoverdi sono quartultimi con 11 punti insieme al Messina. Terza sconfitta interna per il Brindisi che è al terzultimo posto in classifica con 10 punti.

Prima sconfitta interna del Cerignola che perde 2-4 con la Casertana al “Monterisi” nell’undicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Seconda sconfitta in questo campionato per gli ofantini che sono al decimo posto in classifica con 15 punti. Terza sconfitta esterna per il Foggia che perde 2-0 col Picerno al “Curcio”.