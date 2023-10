Serie A, il Lecce pareggia 1-1 col Sassuolo al Via del Mare

Nel secondo tempo al 2’ la squadra di D’ Aversa pareggia per merito di Krstovic, tocco al volo su passaggio di Baschirotto. Al 32’ Strefezza dei pugliesi non concretizza una buona occasione. Il Lecce è settimo con 12 punti.

- Primo pareggio interno del Lecce. I salentini impattano 1-1 col Sassuolo al “Via del Mare” nell’ottava giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 1’ Amqvist dei giallorossi pugliesi va vicino al gol. Al 15’ Castillejo degli emiliani sfiora la rete. Al 21’ il Sassuolo passa in vantaggio con Berardi su rigore, concesso per un fallo di mano di Baschirotto, dopo il controllo al Var. Al 35’ Rafia del Lecce per poco non riesce a pareggiare. Al 42’ Pinamonti dei neroverdi di testa non riesce a schiacciare in porta.