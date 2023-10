Nel secondo tempo al 2’ Ramadani dei giallorossi pugliesi non inquadra la porta. Al 94’ l’ allenatore del Torino Ivan Juric viene espulso per essere entrato sul terreno di gioco senza essere autorizzato dall’ arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Il Lecce è nono in classifica con 13 punti insieme alla Lazio.

Seconda sconfitta interna del Lecce. I salentini perdono 0-1 con il Torino al “Via del Mare” nella decima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 10’ Banda dei salentini va vicino al gol. Al 21’ Pellegri dei granata sfiora la rete. Al 32’ Krstovic del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 41’ il Torino passa in vantaggio con Buongiorno, tocco al volo su cross di Ricci. Al 45’ Linetty per poco non riesce a raddoppiare.