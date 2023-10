Serie A: Torino-Inter 0-3, Thuram e Lautaro a segno

Inter fb

L'Inter torna prepotentemente in corsa per il titolo di Serie A dopo un momento di incertezza contro il Bologna, dimostrando la sua forza nella nona giornata di campionato. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha sconfitto il Torino con un netto 3-0, scalando momentaneamente il Milan dalla vetta della classifica.Nella partita tenutasi all'Olimpico, il primo tempo è stato caratterizzato da azioni pericolose da parte del Torino, con giocatori come Ricci, Seck e Pellegri che hanno cercato di mettere in difficoltà il portiere dell'Inter, Yann Sommer. Tuttavia, Sommer è rimasto concentrato e ha mantenuto il risultato in equilibrio con alcune parate cruciali.Nella ripresa, Simone Inzaghi ha operato dei cambi tattici che hanno portato a una svolta nella partita. Gli nerazzurri sono riusciti a segnare tre gol che hanno messo la partita fuori dalla portata del Torino. Marcus Thuram ha aperto le marcature al 59', seguito da un gol di Lautaro Martinez al 66'. Il risultato è stato definitivamente consolidato da un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu al minuto 94'.Tuttavia, la vittoria è stata offuscata da un grave infortunio al ginocchio subito da Perr Schuurs, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla difesa dell'Inter nelle prossime partite.Con questa vittoria convincente, l'Inter dimostra di essere una seria contendente per il titolo di Serie A e di essere in grado di rimanere al passo con le altre squadre di vertice del campionato italiano. Resta da vedere se riuscirà a mantenere questa posizione nel corso della stagione.