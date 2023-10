Sparatoria a Taranto: ristoratore gambizzato nel suo locale sulla litoranea Ionico-salentina

TARANTO - Nella serata di ieri a Taranto si è verificata una violenta sparatoria in un ristorante lungo la litoranea ionico-salentina. La vittima dell'aggressione è un ristoratore di 58 anni, che è stato ferito a una coscia quando tre individui armati hanno fatto irruzione nel suo locale.La violenta incursione ha scosso la tranquillità del ristorante e dei clienti presenti. Uno dei malviventi ha aperto il fuoco, colpendo il ristoratore al ginocchio. Dopo l'aggressione, i tre aggressori si sono dati alla fuga, creando una situazione di caos e paura tra i presenti.Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sulla scena, con gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato immediatamente le indagini. L'obiettivo principale è identificare i responsabili dell'attacco e comprendere il movente dietro questa violenta sparatoria.Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Queste registrazioni potrebbero essere cruciali per ricostruire l'accaduto, individuare i sospetti e gettare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.Nel frattempo, la vittima, il ristoratore di 58 anni, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. La sua condizione attuale non è stata ancora resa pubblica.Questo grave episodio ha scosso la comunità locale e richiede una risposta rapida e accurata da parte delle forze dell'ordine per garantire che i responsabili vengano portati alla giustizia e per scongiurare ulteriori episodi di violenza nella zona. Gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per risolvere questo caso e ristabilire la sicurezza nella comunità.