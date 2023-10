Specchia, Donatella e Serena just married

Donatella e Serena just married. A Specchia Preti (Lecce), profondo Salento. Si tratta del primo matrimonio tra persone omosessuali (in questo caso due ragazze) nel paese. Tanto che la sindaca, Anna Laura Remigi, di professione avvocato, parla di “giornata storica per la nostra comunità”.E aggiunge: “Specchia è da sempre un luogo di bellezza, storia e, soprattutto, apertura mentale. Attraverso questa unione, dimostriamo ancora una volta il nostro impegno per l'uguaglianza, la diversità e l'amore in tutte le sue forme. Le protagoniste di questa giornata speciale ci hanno mostrato la bellezza e la forza dell'amore che supera ogni barriera. Con il loro coraggio nel dichiarare il proprio forte sentimento e impegno reciproco, ci ispirano e ci insegnano che l'amore è universale”.La cerimonia è stata commuovente, tutto il paese ha condiviso la festa e le famiglie delle ragazze sono particolarmente felici.Ancora Remigi: “Specchia dimostra di essere una comunità inclusiva e accogliente, pronta ad abbracciare l'amore in tutte le sue forme. Siamo un faro di speranza per coloro che lottano per l'accettazione e l'uguaglianza. A Donatella e Serena auguro di continuare a costruire una comunità basata sull'amore, l'uguaglianza e il rispetto reciproco”.Il piccolo, storico evento, non poteva che finire sui social. 255 i like della comunità e dintorni al momento e molti commenti.Imma Rizzo (la madre della povera Noemi Durini barbaramente uccisa il 3 settembre 2017): “Viva l’amore, che fa bene al cuore e all’anima! Tanti auguri ragazze e tanta felicità”. Antonio J. Amico: “Magari ci fossero più sindaci di questo calibro. Il sud Salento ne ha veramente bisogno. Un segnale forte quello di Specchia oggi, peccato io sia alessanese però...”.Giuseppe Branca: “Che bella opportunità per il nostro paese per la nostra comunità che due donne, mature e consapevoli, decidano di fare questo passo importante. Mille volte grazie...”. Elke Altrogge: “Tantissimi auguri!”. Tetta Manco: “Siete bellissime tantissimi auguri e tanta felicità”. Lucia Baglivo: “Auguri ragazze e buon proseguimento alla vita”. Ilenia Eya Pizzileo: “Spose meravigliose!!! Auguri di cuore per una vita ricca di amore e felicità”. Emanuela Antenore: “Tantissimi auguri di cuore per un bellissimo futuro insieme”.