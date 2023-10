Verso Italia-Malta: Bari si vestirà d'azzurro

BARI - In vista dell’incontro di calcio Italia-Malta, in programma al San Nicola sabato 14 ottobre, valevole per le qualificazioni a Euro 2024, l’amministrazione comunale intende supportare la presenza della Nazionale in città coinvolgendo il più possibile cittadini e attività commerciali nei giorni che precedono l’evento.A tal fine, nell’ambito di d_Bari 2022-24, il programma di sostegno all’economia di prossimità, l’amministrazione ha lanciato “Le Vie degli Azzurri”, una call rivolta agli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi del centro cittadino che vogliano curare allestimenti o organizzare piccoli eventi a tema dall’11 al 14 ottobre.A titolo esemplificativo, gli eventi organizzati dai commercianti potranno riguardare proiezioni, allestimenti, mostre, aperitivi, happening, con riferimento al mondo della Nazionale e del calcio. Per l’occasione “Il Museo del Bari”, partner dell'evento, metterà a disposizione materiali per l'allestimento (come magliette storiche e gagliardetti).Gli appuntamenti dovranno essere organizzati in autonomia dai commercianti e non è previsto un contributo economico da parte del Comune di Bari, che si impegna a inserire nella sua programmazione le iniziative proposte e a comunicarle attraverso i propri canali istituzionali.Tutte le attività commerciali proponenti saranno contattate dagli uffici comunali per definire contenuti e modalità delle attività e definire un programma condiviso.Le proposte formulate delle attività commerciali possono essere inviate attraverso questo form entro il 9 ottobre 2023.Per ulteriori informazioni negozi@dbari.it