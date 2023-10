Ssc Bari: Pasquale Marino è il nuovo allenatore

Il suo ritorno in panchina a due anni di distanza dalla sua ultima esperienza in quel di Crotone sta generando non poche perplessità nei tifosi del Bari. Essi, nelle ultime ore, continuano a esternare sui social il proprio malumore anche per la campagna acquisti effettuata nei mesi scorsi dalla dirigenza biancorossa.

Pasquale Marino assumerà da quest'oggi la guida tecnica del Bari. La coniugazione al futuro del verbo essere è obbligatoria perchè il tecnico siciliano al suo arrivo a Bari - previsto per il pomeriggio di martedì 10 ottobre 2023 - firmerà l'accordo che lo legherà al club biancorosso fino al giugno 2024 con opzione di rinnovo. Dopo la firma del contratto, Marino dirigerà la prima seduta di allenamento per conoscere la rosa che avrà a disposizione.