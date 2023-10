SURANO (LE) - Sabato 28 ottobre, dalle ore 18.30, riapre al pubblico il Laboratorio del Gusto di Surano. Nei locali dell’ex mercato coperto, si "riaccendono i fuochi" per un aperitivo serale, tra le arie della banda da giro. - Sabato 28 ottobre, dalle ore 18.30, riapre al pubblico il Laboratorio del Gusto di Surano. Nei locali dell’ex mercato coperto, si "riaccendono i fuochi" per un aperitivo serale, tra le arie della banda da giro.





Dopo i lavori di ristrutturazione tenuti grazie al Fondo Laboratori Urbani in Rete della Regione Puglia, il Laboratorio ritorna a essere uno spazio culturale e sociale legato al tema del cibo, luogo di incontro e di relazione, di valorizzazione di produttori e prodotti locali. Fulcro per le attività che il Laboratorio Urbano Abitare i Paduli conduce insieme al Comune di Surano e all’Unione delle Terre di Mezzo, per promuovere il Parco Agricolo dei Paduli.

Nel Parco Paduli, tra le diverse azioni che da lungo tempo sperimentano un nuovo modello di neoruralità, ridisegnano economia, storia, agricoltura e accoglienza, il Laboratorio è una scuola sperimentale di cucina e territorio. Valorizza la biodiversità locale (negli incolti e nei coltivi) e la sua relazione con la cultura culinaria.

La produzione del cibo è considerata come "traduttore di territorialità" e come strumento a servizio della cura del paesaggio, e questo ha permesso di avviare attività differenti ma complementari tra loro: il censimento delle piante spontanee commestibili (l’inerbimento come valorizzazione della biodiversità e della struttura del suolo); la valorizzazione dell’olio extravergine Terre dei Paduli prodotto da uliveti in abbandono adottati con "Lampa"; la mappatura degli orti, la scuola di cucina itinerante "Res-Ort" e il relativo ricettario che ha immaginato i Paduli come una grande dispensa stagionale.

La serata sarà occasione per raccontare "cosa bolle in pentola", tra i progetti futuri del Laboratorio Urbano Abitare i Paduli. Che ruoteranno anche attorno al Laboratorio del Gusto, spazio culturale "stabile" per conoscere il territorio ed esperire l’innovazione attraverso l’atto gastronomico.





INFORMAZIONI:

Sabato 28 ottobre

ore 18.30

Via Due luglio

Surano (Lecce)

Parco Paduli

Ingresso gratuito

Info: 3775341053

Fb: Parco Paduli

Instragram: parco_paduli