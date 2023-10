TARANTO - Lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 18:30 presso il Salina Hotel, di terrà l'evento "Gioiella Prisma Day" a cura di Taranto 25 e Gioiella Prisma Taranto.





In questo grande evento targato Taranto25 sarà presentata a tifosi, appassionati, istituzioni e partner, la squadra del club del presidente Tonio Bongiovanni, che per il terzo anno consecutivo sarà impegnata per in Superlega.