Taranto, parte il 'Road to Trofeo del Mare'

TARANTO - Sport e Cultura del mare ancora una volta protagonisti a Taranto con il “Road to Trofeo del Mare” (RtTdM23) che prenderà il via – lunedì 9 ottobre – proponendo un calendario di due settimane – fino a domenica 22 ottobre – fitto di attività dedicate agli sport del mare, ma anche alla diffusione della cultura del mare.Si riparte esattamente da dove si era giunti nel 2019 con la terza edizione del Trofeo del Mare, con lo stesso format e, soprattutto, con lo stesso entusiasmo.Il Road to Trofeo del Mare 2023 prenderà il via lunedì 9 ottobre: dopo la conferenza stampa di presentazione (alle ore 9.45 presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto), la formale cerimonia di apertura si terrà – alle ore 11.30 – in Piazza Immacolata con lo schieramento di tutti i partecipanti, dei rappresentanti di Istituzioni e partner che sostengono l’iniziativa, delle Scuole, delle Federazioni sportive e delle ASD.Il RtTdM23 si svilupperà fino a domenica 22 ottobre (calendario completo su www.roadtotrofeodelmare.it) quando, nella Piazza d’Armi del Castello Aragonese, si terrà la cerimonia di chiusura.Saranno quindici gli Istituti scolastici secondari di secondo grado che, per conquistare il Trofeo, avvicineranno i propri studenti alle discipline sportive del mare: Vela, Canoa, Canoa-Polo, Canottaggio sedile fisso e scorrevole, Stand Up Paddle e Pesca sportiva.Grazie al “Road to Trofeo del Mare” circa 400 giovani, di età compresa tra 14 e 16 anni, scopriranno quanto sia divertente e formativo l’andare per mare.Giovani che impareranno a “vogare nella stessa direzione”, coordinandosi nei loro movimenti per conseguire una vittoria, acquisendo consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno di loro per il successo dell’intero equipaggio.A farli andare per mare ci penseranno ben sette Federazioni sportive (FIV, FIC, FICK, FICSF, FIPSAS, FIN e FICr) e quindici Associazioni Sportive Dilettantistiche ad esse affiliate, coordinate dalle articolazioni del CONI a livello regionale e provinciale.Nel ricco calendario del Road to Trofeo del Mare sono previsti anche momenti dedicati alla crescita culturale e comportamentale dei giovani. Così in conferenze e laboratori pratici a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, ai ragazzi e alle ragazze si parlerà di rispetto e tutela dell’ambiente marino, ma anche di corretta alimentazione e pratica dello sport quali strumenti utili per conseguire il benessere psicofisico.Altri interventi a favore degli studenti saranno curati dalla Jonian Dolphin Conservation, dal Club per l’UNESCO di Taranto, da ASL Taranto e dal Servizio 118.Il Road to Trofeo del Mare è il frutto della collaborazione tra numerosi partner istituzionali, pubblici e privati, accomunati dalla volontà di avvicinare i giovani agli sport del mare e di diffondere tra di loro la cultura del mare, accompagnando la Città di Taranto verso l’importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo 2026.Con la regia del Consorzio Mari di Taranto, compongono il grande ”Equipaggio RtTdM23” Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comando Interregionale Marittimo Sud, CONI Comitato Regionale di Bari e Delegazione Provinciale di Taranto, ASL Taranto, Ufficio Scolastico Regionale - Puglia ed il suo VII Ufficio competente per l’area di Taranto, Comitato Giochi del Mediterraneo 2026, Sport e Salute S.p.a. Puglia e Lega Navale Italiana - Sez. di Taranto.Sostengono, l’iniziativa: Molo Sant’Eligio, Made in Taranto, Taranto F.C. 1927, Generali Assicurazioni, Galleria Porte dello Jonio, Verde Idea Centro Nautico, Impregico, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, DIL Carburanti, PMI International, Blu Academy, Pasticceria L’éclair, Giardini Virgilio, La locanda del Macellaio, SISA Supermercati, Tombolini Officine Ortopediche, Ben. Eco. Lavori Generali, Banca Popolare Pugliese, Meladaj, Giardini all’Occhiello, Carrozzeria Caretta, A.S.D. Olimpia e Circolo dell’Idroscalo.