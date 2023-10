Taranto, sfregia conoscente con il cacciavite e gli danneggia l'auto: in manette 52enne

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cercato di fuggire a bordo del suo scooter, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio e lesioni personali. Sono in corso ulteriori indagini per accertare il movente.

TARANTO - Gli agenti della Polizia di Stato di Taranto hanno individuato e arrestato un uomo di 52 anni per essere il presunto responsabile di una violenta aggressione compiuta nella serata di sabato in una pizzeria di via Cesare Battisti, a Taranto. L’uomo avrebbe raggiunto un conoscente nel locale, colpendolo prima con un casco e poi ferendolo al volto con un cacciavite.L’aggressore, che secondo gli inquirenti potrebbe aver agito per motivi passionali, subito dopo ha danneggiato l’auto della vittima parcheggiata davanti alla pizzeria, infrangendo il lunotto posteriore e bucando gli pneumatici, per poi allontanarsi in sella ad uno scooter nero verso la rampa di accesso al ponte Punta Penna. L’uomo ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove non corre pericolo di vita.Grazie alle testimonianze raccolte e alla visione di immagini di telecamere di videosorveglianza, i poliziotti della Squadra Volante ed i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato il possibile aggressore e lo hanno cercato prima presso il suo domicilio al quartiere Paolo VI, poi in un club privato da lui abitualmente frequentato. Il 52enne è stato trovato proprio davanti al circolo ricreativo.