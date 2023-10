La nuova stagione di Drag Race Italia colora San Siro

MILANO - In occasione di Inter-Bologna è arrivato a San Siro il cast della nuova edizione di Drag Race Italia, il contest per drag queen condotto da Priscilla che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ da venerdì 13 ottobre. Drag Race Italia ha portato il carisma, l’unicità e il talento delle drag queen allo stadio, disponibili a questo link le foto.

La presenza del cast del programma a San Siro vuole essere un messaggio chiaro a sostegno della comunità LGBTQIA+ e contro l’omofobia nel mondo del calcio. Diversity&Inclusion sono valori nei quali Paramount crede da sempre e attraverso i propri canali lineari, studi di produzione e piattaforme streaming, propone contenuti che li rispecchiano.

La terza stagione dello show è condotta da Priscilla, con in giuria Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli.