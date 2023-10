Tennis, torneo di Pechino: Sinner vola in semifinale

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino sul cemento Jannik Sinner vince in tre set, 6-4 3-6 6-2 con il bulgaro Grigor Dimitrov e si qualifica per la semifinale. L’altoatesino è il numero 7 al mondo nella Classifica ATP. Dimitrov è diciannovesimo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz prevale in due set, 6-4 6-2 col norvegese Casper Ruud. Alcaraz è numero 2 al mondo. Ruud è nono. Il russo Daniil Medvedev si impone 6-4 3-6 6-1 col francese Ugo Humbert. Medvedev è numero 3 al mondo. Humbert è trentaseiesimo. Il tedesco Alexander Zverev si aggiudica 6-1 6-7 6-3 l’ incontro col cileno Nicolas Jarry. Zverev è numero 10 al mondo e Jarry è ventitreesimo.