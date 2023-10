Tragedia a Conversano: i due conducenti risultati positivi al test antidroga

Il 17enne Anthony Innamorato

CONVERSANO - Il tragico incidente avvenuto a Conversano il primo ottobre ha sconvolto una comunità e sollevato domande sulla sicurezza stradale e l'uso di sostanze psicotrope da parte dei conducenti coinvolti. Anthony Innamorato, 17 anni, è stato ucciso nell'incidente che ha coinvolto una motocicletta, una Volkswagen Golf e una BMW.Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che entrambi i conducenti della Volkswagen Golf e della BMW avevano assunto droghe. La giovane alla guida della Golf, il cui veicolo non era assicurato, ha parcheggiato il mezzo subito dopo l'incidente e si è allontanata, tornando successivamente in uno stato di shock.Nel frattempo, il conducente della BMW, proveniente da Polignano, è risultato positivo ai test tossicologici per la cocaina. La giovane alla guida della Golf è risultata positiva alla cannabis. Tuttavia, è importante notare che entrambi i conducenti non erano in uno stato di alterazione durante la guida, il che suggerisce che le sostanze erano state consumate in tempi recenti, forse alcuni giorni prima dell'incidente.Il tragico incidente ha scosso la comunità locale e ha messo in luce l'importanza della sicurezza stradale e del controllo sull'uso di sostanze psicotrope prima di mettersi al volante. Le indagini proseguiranno per determinare le circostanze esatte dell'incidente e se l'uso di droghe abbia avuto un ruolo nel suo verificarsi.La sicurezza stradale è una questione di vitale importanza, e incidenti come questo sottolineano l'importanza di guidare in uno stato di sobrietà per prevenire tragedie simili. La comunità di Conversano piange la perdita di Anthony Innamorato, e le autorità stanno lavorando per ottenere giustizia e garantire che situazioni simili siano evitate in futuro.