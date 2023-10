Tragedia a Cagnano Varano: muore il giovane Salvatore Bocale coinvolto in un incidente stradale

FOGGIA - Una tragedia ha colpito la comunità di Cagnano Varano in provincia di Foggia, dove il 17enne Salvatore Bocale, coinvolto in un incidente stradale due giorni fa, non è riuscito a sopravvivere alle ferite. Il giovane era ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, ma purtroppo ha perso la sua battaglia per la vita.L'incidente si è verificato sulla strada statale 89, tra Carpino e Cagnano Varano, quando Salvatore Bocale è entrato in collisione con un'auto mentre era alla guida della sua motocicletta. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso le proprie condoglianze e unito il proprio dolore a quello della famiglia del giovane.Salvatore Bocale era un ragazzo molto conosciuto nel paese ed era parte integrante della squadra di calcio Audace Cagnano. La sua prematura scomparsa ha suscitato una grande ondata di dolore tra gli amici, i parenti e i compagni di squadra. Molti hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi e omaggi, ricordando il giovane come un membro prezioso della comunità.Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà alla famiglia di Salvatore Bocale. I funerali del giovane saranno celebrati in giornata, mentre la comunità si stringe attorno ai suoi cari per affrontare questa tragica perdita. La morte di Salvatore Bocale è un triste ricordo dell'importanza della sicurezza stradale e della fragilità della vita, che può essere strappata via in un attimo in un incidente stradale.