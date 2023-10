Tennis, torneo di Stoccolma: Sonego vola agli ottavi di finale

Il croato Dino Prizmic prevale 6-3 7-5 sul ceco Jiri Lehecka ed è il numero 165 al mondo,mentre Lehecka è trentesimo. L’ altro serbo Miomir Kecmanovic supera 6-4 6-2 lo svedese Karl Friberg ed è il numero 53 al mondo. Friberg è quattrocentotrentatreesimo. L’altro svedese Elias Ymer batte 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma, Lorenzo Sonego vince 4-6 6-3 6-4 con il serbo Dusan Lajovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Per il piemontese è l’ottavo successo in rimonta del 2023 ed è il numero 55 al mondo nella Classifica ATP. Lajovic è cinquantunesimo.