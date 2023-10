Prove di concorso in Piazza Palio, misure di mobilità

LECCE - Nei giorni 18, 19 e 20 ottobre si svolgeranno presso il Palafiere di Piazza Palio le prove scritte relative al concorso pubblico per l’assunzione di 17 istruttori e 18 funzionari amministrativi presso il Comune di Lecce.In considerazione dell’elevato numero di partecipanti che raggiungeranno la struttura nei tre giorni di prove, il dirigente del settore Mobilità e Polizia Locale ha emanato una ordinanza che prevede la chiusura al transito, dalle 07 alle 20 dei giorni 18, 19 e 20 ottobre delle seguenti vie: Piazza Palio, nella parte compresa tra via O. Scalfo, via Marinosci e l’Istituto tecnico Grazia Deledda; via Marinosci, dall’inizio della recinzione del Lice Scientifico Banzi a Piazza Palio; via Alessandria, da via Agrigento a Piazza Palio; via Parma, da via Alessandria a Piazza Palio.Sono esclusi dal divieto di transito i bus urbani e i veicoli degli addetti della società incaricata dello svolgimento delle prove e degli operatori della vigilanza muniti di badge.