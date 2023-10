Tensioni in Medioriente: il mondo in apprensione mentre Israele si prepara per un'operazione di terra a Gaza

Le recenti tensioni in Medioriente hanno portato il mondo intero a seguire con apprensione gli sviluppi della situazione. Ieri sera, si è tenuto un colloquio di alto livello tra cinque leader chiave: il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il leader italiano Giorgia Meloni, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Cancelliere britannico Rishi Sunak. Durante questa riunione, è emerso un forte sostegno a Israele e una ferma condanna di Hamas.Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno dichiarato di riconoscere le legittime aspirazioni del popolo palestinese ma hanno anche sottolineato il loro impegno a sostenere lo Stato ebraico nei suoi sforzi per difendersi. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti in tutto il mondo.Oggi, l'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha tenuto un'informativa al Parlamento europeo per discutere la situazione in corso. Nel frattempo, il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato il suo sostegno ai palestinesi e si è detto pronto a intervenire per ristabilire la pace nella regione. Il Presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, sta preparando una visita a Mosca per cercare un'intermediazione diplomatica.Il Presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto oggi il premier iracheno Sudani per discutere della situazione in corso. Nel frattempo, Israele sta prendendo in considerazione un'operazione di terra nella Striscia di Gaza, che è già sotto assedio con il blocco del cibo ed energia. Nella notte, si sono verificate violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco lungo il confine. Hamas ha minacciato di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso," aumentando ulteriormente le tensioni.Lo Stato ebraico ha richiamato 300.000 riservisti in preparazione all'escalation del conflitto. Nel frattempo, al confine nord di Israele, cresce la tensione con il gruppo militante Hezbollah.L'effetto di questa guerra sulla stabilità energetica è evidente, con un notevole aumento dei prezzi del gas e del petrolio. Il Ministro dell'Energia italiano, Stefano Urso, ha dichiarato che il conflitto in corso rappresenta una "situazione d'emergenza che rischia di far esplodere problematiche per l'energia" a livello globale.In questo contesto di crescente instabilità, il mondo osserva con preoccupazione e spera che una soluzione pacifica possa essere trovata per porre fine alle tensioni in Medioriente.