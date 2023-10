Viva Trani: 'Appello per la Tutela della Villa Comunale'

Un problema particolarmente grave è rappresentato dal muraglione, che sta letteralmente cadendo a pezzi e richiederà un considerevole investimento per il suo rifacimento totale.



Il Movimento Articolo97 - Trani ha lanciato un appello urgente affinché le autorità locali prendano azioni concrete per ripristinare la Villa Comunale alla sua antica gloria. Prima di pensare a nuovi progetti, è essenziale proteggere e curare il patrimonio esistente in modo responsabile. La situazione richiede una presa di coscienza da parte degli amministratori e un impegno immediato per preservare questo importante luogo di interesse storico e culturale.



Il video allegato al comunicato fornisce una testimonianza visiva dello stato attuale della Villa Comunale, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo.



La speranza è che, con la consapevolezza di questa problematica, le autorità locali possano affrontare il problema con serietà e dedizione, garantendo così un futuro migliore per la Villa Comunale di Trani, che merita di essere preservata per le generazioni future.

TRANI - La Villa Comunale di Trani, un gioiello storico e paesaggistico ereditato di generazione in generazione, sta vivendo un periodo di trascuratezza e abbandono che ha scatenato preoccupazione tra i cittadini locali. Il Movimento civico Articolo97 - Trani ha recentemente espresso il suo allarme riguardo allo stato attuale della Villa Comunale, mettendo in luce una serie di problemi che richiedono urgenti interventi.La situazione sembra essere giunta a uno stallo completo, con anni di mancato impegno da parte delle amministrazioni locali, indipendentemente dalla loro affiliazione politica. Nonostante le richieste formali e informali, nonché l'attenzione dei media locali, sembra non esserci alcuna azione significativa di salvaguardia per questo importante patrimonio.Le criticità elencate nel comunicato includono un cantiere sul canalone che perdura da anni senza una scadenza definita, una balconata crollata quasi un anno fa e la presenza di alberi con rami secchi pericolanti. Inoltre, ci sono enormi buche nei viali che rappresentano una minaccia quotidiana per i visitatori e i giovani atleti che utilizzano la zona per allenarsi.La mancanza di piantumazione di nuovi alberi, piante e fiori, così come la carenza di acqua per le piante esistenti, contribuisce a peggiorare la situazione. Anche la sicurezza delle ringhiere, delle panchine e delle finestre dello chalet è messa in discussione a causa della mancanza di manutenzione.