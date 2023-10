'Tra Giotto e le Miniature del Medioevo': a Fasano il progetto di proiezioni artistiche ideato da Euforica per celebrare la Giornata Mondiale degli Animali

FASANO (BR) - Ha preso il via, in occasione della ricorrenza di San Francesco d’Assisi, il progetto “Tra Giotto e le Miniature del Medioevo” con le proiezioni di opere di Arte Sacra su alcune delle principali Chiese del centro storico di Fasano, per celebrare la Giornata Mondiale degli Animali.





In particolare, sarà possibile vedere le installazioni artistiche sulle facciate delle Chiese Sant’Antonio Abate, San Francesco da Paola, Maria Santissima del Rosario, della Chiesa Madre di San Giovanni Battista e delle Chiese Rettorie di San Nicola di Bari e Delle Anime Purganti.

Le opere selezionate sono legate al mondo degli animali e celebrano la loro presenza nelle vicende umane del mondo sacro: dai volatili di “Storie di San Francesco - Predica agli Uccelli” di Giotto, passando per gli animali dell’Arca di Noè raffigurati in quattro miniature medievali, chiudendo con i cammelli dell’“Adorazione dei Magi” sempre di Giotto.

Le proiezioni resteranno visibili fino al 13 febbraio 2024 e fanno parte del più ampio progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, promosso dal Comune di Fasano, con il sostegno del Ministero del Turismo, della Regione Puglia e dello Zoosafari di Fasano che prevede, per il periodo natalizio, un allestimento unico nel suo genere: più di 50 sculture giganti di animali appositamente realizzate per illuminare il centro storico di Fasano.

Il progetto è ideato dall’Associazione Euforica e realizzato da Proietta srl con il contributo di Engie.

Grazie alla collaborazione con Uici Puglia, e FabLab di Bitonto è stato possibile realizzare un percorso accessibile, studiato per la disabilità visiva e la pluridisabilità, supportato da quadri tattili in rilievo delle immagini proiettate e QRCode per accedere alle audioguide appositamente ideate per una maggior accessibilità alle installazioni artistiche; il percorso è stato finanziato dall’Assessorato al Welfare, Politiche di benessere e Pari Opportunità della Regione Puglia e dalla Orizzonti Futuri Onlus.





PROIEZIONI: OPERA E LUOGHI

1. STORIE DI SAN FRANCESCO - PREDICA AGLI UCCELLI (Giotto, aa. 1290 - 1295)

Chiesa di Sant’Antonio Abate, Corso Vittorio Emanuele n. 72, Fasano (BR)

2. ARCA DI NOE’ (Histoire ancienne jusqu’à César, 1291)

Chiesa Rettoria di San Nicola di Bari, Corso Garibaldi n. 1, Fasano (BR)

3. ARCA DI NOE’ (Salterio di Saint Louis, 1270)

Chiesa di San Francesco da Paola, Via San Francesco Di Paola, Fasano (BR)

4. ARCA DI NOE’ (Riproduzione di Beatus di Liébana, XII Secolo)

Chiesa di Maria Santissima del Rosario, Via Fogazzaro n. 25, Fasano (BR)

5. ARCA DI NOE’ (Maitre du livre d’heures de Johannette Ravenelle, aa. 1395-1401)

Chiesa Rettoria Delle Anime Purganti, Via Egnazia n. 16, Fasano (BR)

6. ADORAZIONE DEI MAGI (Giotto, aa. 1303 - 1305)

Chiesa Madre di San Giovanni Battista, Largo San Giovanni Battista, Corso Perrini n. 41, Fasano (BR)





Lo Zoosafari di Fasano è stato inaugurato il 25 luglio 1973, nato dal sogno di Gianmatteo Colucci, fasanese amante della natura e degli animali, e progettato assieme al documentarista RAI, Angelo Lombardi. Il parco zoologico è diventato gradualmente un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali che, a oggi, vanta più di 100 ricerche effettuate con università e centri di ricerca internazionali, 23 differenti programmi scientifici, 26 tra collaborazioni e partecipazioni dirette in studi europei e mondiali per le specie rare ospitate. Oggi lo ZooSafari di Fasano è il più esteso parco faunistico in Italia, secondo in Europa e uno dei più apprezzati per la varietà di animali ospitati e di habitat rappresentati nei 140 ettari di superficie. Il parco è composto da più sezioni che permettono di differenziare le esperienze rendendole accessibili per i visitatori, senza creare disagio agli animali.