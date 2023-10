Tutti gli appuntamenti a Lecce nel weekend, tante le iniziative nei quartieri e in centro

LECCE - In questo fine settimana, a Lecce sono previste tante iniziative diffuse fra il centro e i quartieri, organizzate da o con l'Amministrazione Comunale e il sostegno della Regione Puglia (operazione finanziata a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023”).





La rassegna “Impressioni di settembre...ma anche un po' di ottobre”, organizzata dal Comune con TTEvents, che porta la misica italiana cantautorale e non nei quartieri, proseguirà venerdì 6 ottobre, in via San Domenico Savio (dalle 20), nel quartiere Salesiani, con Carlo Adamo che canta Domenico Modugno, sabato 7 ottobre, ci si sposta a Borgo Pace, nel piazzale davanti alla Chiesa di Santa Maria della Pace (dalle 30.30) con Simone Perrone che canta Lucio Dalla, mentre domenica 8 ottobre, al quartiere San Lazzaro, in piazzetta Congedo (sempre dalle 20.30) Dario Jackc canta Raffaella Carrà.

Sabato e domenica torna il festival “A Vele Spiegate”, il festival della musica e delle arti promosso da varie realtà del quartiere Stadio in programma alla Trax Road sabato 7 (dalle 20) e domenica 8 ottobre (dalle 11 fino a mezzanotte), facendo dialogare le espressioni artistiche locali con quelle di altri paesi europei sul terreno di rap, trap e hip hop: dopo la Francia, quest'anno il paese protagonista dello scambio culturale sarà l'Albania.

Per la rassegna “I weekend a Parco Tafuro”, organizzata dal Comitato We Love Parco Tafuro in collaborazione con OpenArtLab ETS, è in programma sabato 7 ottobre alle ore 17,30 il Mercatino dei Bambini, i quali potranno vendere, scambiare ed acquistare vecchi giocattoli, figurine, libri e giornalini. mentre domeni 8 ottobre alle ore 16 saranno ospiti del Comitato I Fabbricanti di Sogni, che creeranno a Parco Tafuro varie postazioni di giochi della tradizione Salentina, di magia, di intrattenimento di vario tipo, tutto dedicato ai più piccoli, i quali potranno scoprire i vecchi giochi dei loro nonni e genitori e rimanere affascinati dalle magie di mago Cristian.

Per la rassegna organizzata dal Fondo Verri nel giardino dell'ex Conservatorio di Sant'Anna “Qui se mai verrai...Il Salento dei poeti”, dedicata alla contemporaneità della ricerca poetica nel Salento e in Puglia, sabato 7 ottobre è prevista l'opera “L'equilibrio del creare”,12 tracce composte durante la pandemia, nel periodo della quarantena. Voce, chitarra e musica di Nazario Simone, parole di Luca Imperiale.

Parte “Magia al Parco” con lo spettacolo di magia del Mago Yuri che farà la felicità dei più piccoli nei parchi cittadini per tre domeniche di ottobre: l'8 (ore 10.30) al Parco dei Bambini, il 15 (ore 10.30) al Parco Borgo San Nicola e il 22 (ore 16.30) al Parco Baden Powell.

Infine, “Una domenica al Parco Corvaglia” nel quartiere San Pio propone, alle 16.30, il torneo di basket con la rappresentanza maschile e femminile della Scuola di Basket di Lecce, l'esibizione della scuola di danze latino/americane “Alma Latina”. la presentazione del libro “Torno quando voglio. Storie di salentini all’estero, oggi” edito da Milella e scritto da Giorgia Salicandro. Infine, spazio anche alla musica live, con la performance di Lorenzo Mancarella, presidente dell’Arca del Blues e frontman dei Mamastè, e chiusura la pizzica della ballerina Cristina Frassanito.

Per maggiori informazioni sulle iniziative, www.lecceinscena.it.