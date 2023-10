Tragedia a Nardò: incendio devasta azienda zootecnica, decine di cavalli perdono la vita

L'incendio ha scatenato il panico, con le fiamme che hanno rapidamente divorato la struttura. Gli abitanti delle vicinanze hanno allertato prontamente i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul luogo nel tentativo disperato di domare le fiamme. Purtroppo, nonostante i loro sforzi eroici, non sono riusciti a salvare molti degli animali intrappolati nella struttura. Decine di cavalli hanno perso la vita a causa del fumo e delle fiamme, causando dolore e disperazione tra gli operatori dell'azienda e gli amanti degli animali.



In seguito a questa tragedia, sono state immediatamente avviate indagini per risalire alle cause dell'incendio. Questo incidente suscita inevitabilmente preoccupazione, soprattutto considerando che l'azienda era già stata colpita da un incendio lo scorso anno. Le autorità stanno cercando di determinare se ci siano collegamenti tra i due eventi o se si tratta di pura coincidenza.

NARDO' - Una tragedia ha colpito Nardò, in Puglia, dove un violento incendio ha raso al suolo un'azienda zootecnica, causando la perdita di decine di preziose vite equine. La comunità è in lutto per questa devastante perdita.