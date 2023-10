Tragedia sulla provinciale 46: morto 80enne coinvolto in incidente tra auto

CANOSA DI PUGLIA - Una tragedia si è verificata sulla provinciale 46 tra Canosa e Minervino Murge, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un anziano uomo. L'ottantenne Domenico Di Muro, originario di Canosa di Puglia, è deceduto all'ospedale Bonomo di Andria in seguito a un grave incidente stradale.Nel corso dell'incidente, Domenico Di Muro si trovava alla guida della sua vettura, che si è scontrata frontalmente con un'altra auto guidata da un uomo di 64 anni residente a Minervino. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l'anziano Di Muro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e purtroppo è deceduto poche ore dopo il tragico incidente.Fortunatamente, il conducente dell'altra vettura, un 64enne, ha riportato solo ferite lievi ed è stato trattato per le sue lesioni. La salma di Domenico Di Muro è stata restituita alla sua famiglia, che sta affrontando un momento di profonda tristezza per la perdita di un loro caro.Le autorità hanno sequestrato entrambe le auto coinvolte nell'incidente e hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente. Gli inquirenti stanno lavorando su questo caso, con il coordinamento della procura di Trani, mentre gli agenti della Polizia locale di Canosa si occupano delle indagini sul campo.