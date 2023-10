Tragico incidente mortale a Conversano: il momento dell'impatto ripreso in una diretta Instagram

CONVERSANO - Un tragico incidente avvenuto nella notte a Conversano ha segnato la perdita di vita di un giovane di 17 anni di nome Anthony Innamorato. Ciò che lo rende ancor più drammatico è il fatto che sia stato ripreso in una diretta Instagram registrata dalla vittima stessa.L'incidente è avvenuto nel pieno centro della città quando una Volkswagen Golf non si è fermata a uno stop, causando uno schianto con una moto guidata da un giovane di 16 anni. Il conducente della moto è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giacomo di Monopoli, ma al momento non è in pericolo di vita.Le immagini della diretta Instagram mostrano chiaramente la velocità a cui si trovavano i due giovani sulla moto e l'auto che è improvvisamente sbucata dall'incrocio, causando l'incidente. La dinamica dell'incidente è stata accertata dalle stesse immagini.Alla guida della Volkswagen Golf c'era una ragazza, che è risultata positiva all'esame tossicologico, anche se non era in uno stato di alterazione. Dopo la collisione con la prima vettura, la moto ha colpito anche una BMW che procedeva sulla carreggiata opposta. Anche il conducente di questa vettura è risultato positivo al test tossicologico.Questo tragico incidente serve da spunto per riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di rispettare le regole del codice della strada per evitare tali incidenti mortali. La diretta Instagram che ha registrato l'incidente è diventata virale sui social media e sul web, suscitando emozioni e dibattiti sulla sicurezza stradale tra i giovani. Inviato da iPhone