Trinitapoli, la Protezione civile incontra gli studenti della Scuola Garibaldi-Leone

- Nell'Istituto Comprensivo Garibaldi Leone di Trinitapoli, un'iniziativa educativa ha portato la Protezione Civile direttamente in classe. Il personale della Protezione Civile ha tenuto una lezione speciale intitolata "Anch'io sono la Protezione Civile" rivolta a circa cinquanta studenti, compresi alunni di scuola elementare e delle classi della terza media.Questo incontro è stato possibile grazie all'organizzazione del Comune di Trinitapoli in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di Protezione Civile, che si è iscritta il 24 settembre 2023. I relatori dell'evento sono stati l'ingegnere Gianni De Trizio, coordinatore provinciale della Protezione Civile, insieme al capitano Eugenio Padalino, istruttore di Protezione Civile.L'obiettivo principale di questa iniziativa educativa è stato quello di avvicinare gli studenti al mondo della Protezione Civile e far loro conoscere l'importanza di questo settore nella loro vita. Inoltre, gli studenti hanno avuto l'opportunità di apprendere su argomenti cruciali e attuali come la sicurezza, il primo soccorso e la Protezione Civile.All'incontro hanno partecipato anche la dirigente scolastica, la professoressa Roberta Lionetti, la comandante della Polizia Locale, Giuliana Veneziano, e il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri locale, Michele Galasso.L'educazione sulla Protezione Civile è di fondamentale importanza per preparare le nuove generazioni a affrontare situazioni di emergenza e a contribuire alla sicurezza della comunità. Questa iniziativa ha offerto agli studenti l'opportunità di acquisire conoscenze preziose e di comprendere meglio il ruolo cruciale della Protezione Civile nella nostra società.