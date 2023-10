Trinitapoli, le associazioni si incontrano per l'ambiente con 'Spegniamo il fuoco dell'indifferenza'

- Nel piccolo centro di Trinitapoli, alcune associazioni locali si stanno unendo per affrontare una delle sfide più pressanti del nostro tempo: la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. Questo sforzo collaborativo ha preso forma nell'evento cittadino intitolato "Spegniamo il Fuoco dell'Indifferenza," organizzato da diverse organizzazioni tra cui Terrae Aufudae aps, Archeoclub d’Italia, ASD atletica, Centro di Lettura Globeglotter, Fiduciario Coni, Avis, Ass. Ciclistica Gianni Bugno, Casa di Ramsar e Caritas.: L'appuntamento per questo importante momento di sensibilizzazione si terrà presso la sala riunioni della Caritas in via Papa Giovanni XXIII il cinque ottobre alle ore 19:00.L'obiettivo principale di questa manifestazione è affrontare il problema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione ai siti della Fenice e di Santa Chiara, che rappresentano alcune delle situazioni più critiche nella zona. Questo incontro pubblico mira a coinvolgere i cittadini nella discussione sulle questioni ambientali.Tommaso Carano, uno degli organizzatori, sottolinea l'importanza della partecipazione dei cittadini: "La partecipazione sarà un'occasione preziosa per discutere delle problematiche legate all'ambiente e condividere idee e proposte per affrontare questa situazione. La speranza è che una partecipazione attiva contribuirà al successo dell'evento 'Spegniamo il Fuoco dell'Indifferenza.'"Questo evento dimostra che anche piccole azioni virtuose possono avere un impatto significativo quando messe insieme. La collaborazione tra diverse associazioni locali e il coinvolgimento dei cittadini sono passi importanti verso un futuro più sostenibile e una maggiore consapevolezza ambientale nella comunità di Trinitapoli. Inviato da iPhone