Ucraina: nuovi aiuti Ue a Kiev. Mosca testa supermissile

Drop of Light/Shutterstock

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso ferma determinazione a sostenere l'Ucraina durante una riunione del suo gabinetto, sottolineando che non possono permettere che il sostegno dell'America all'Ucraina venga interrotto. Questa dichiarazione è giunta in seguito all'approvazione di nuovi fondi di bilancio fino al 17 novembre, che, tuttavia, non includevano i finanziamenti destinati a Kiev.Nel contesto geopolitico, è emersa una crescente preoccupazione a seguito di segnalazioni di un presunto attacco ucraino con bombe a grappolo nella regione di confine di Briansk, denunciato dalla Russia.Nel frattempo, i ministri degli Esteri dell'Unione Europea si sono incontrati a Kiev, in Ucraina, per una riunione di grande rilevanza simbolica. Durante l'incontro, il ministro ucraino Kuleba ha definito l'evento "un fatto storico", mentre il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l'importanza del sostegno dell'UE per la vittoria del suo paese.Nel frattempo, il New York Times ha riportato notizie riguardanti presunti test di un missile nucleare da parte della Russia nella remota regione artica russa, noto come Burevestnik. I movimenti di aerei e veicoli nella zona sembrerebbero indicare preparativi per questi test.La situazione nella regione continua a destare preoccupazione, con l'Ucraina che cerca il sostegno internazionale mentre si affacciano dubbi sul futuro del supporto politico e militare alla resistenza ucraina.