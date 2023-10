'VIII Edizione Autunnale di Hortus Ostuni dal 20 al 22 ottobre 2023', il GAL Alto Salento 2020 partner

OSTUNI (BR) - Presentata presso il Salone dei Sindaci del Municipio di Ostuni l’ottava edizione autunnale di Hortus Ostuni in programma questo fine settimana nella Villa comunale "Sandro Pertini", con la partecipazione del GAL Alto Salento 2020. - Presentata presso il Salone dei Sindaci del Municipio di Ostuni l’ottava edizione autunnale di Hortus Ostuni in programma questo fine settimana nella Villa comunale "Sandro Pertini", con la partecipazione del GAL Alto Salento 2020.





L’evento si terrà ad Ostuni presso la Villa Comunale "Sandro Pertini" dal 20 al 22 ottobre a cura dell’Associazione di promozione sociale Puglia Hortus.

I temi di questa edizione autunnale ruoteranno attorno a piante e tecniche colturali per giardini sostenibili, xero-giardino, prati alternativi, food forest oltre a incontri e convegni su temi tanto cari al GAL Alto Salento 2020, partener anche di questa edizione.

Per l’occasione il GAL Alto Salento sarà presente con uno stand presso cui si potrà conoscere gli obiettivi e le finalità della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023 2027 candidata a finanziamento lo scorso 16 ottobre.

Un piano realizzato con il contributo imprescindibile delle comunità locali, attraverso un intenso processo partecipato, che ha coinvolto centinaia di soggetti - amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni e del terzo settore, stakeholder del settore economico, turistico e culturale, semplici cittadini, dal titolo "Natura, cibo e cultura dell'Alto Salento per un turismo sostenibile".

Nel corso dell’evento sarà, infine, promosso un progetto formativo e informativo che il GAL sta organizzando, con l’obiettivo di far conoscere agli operatori agricoli del territorio (Ostuni, Brindisi, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Ceglie Messapica e Villa Castelli), esperienze significative sui temi della promozione e commercializzazione dei beni enogastronomici attraverso gli strumenti della cooperazione e dell’innovazione.

Oltre alle attività formative in "aula" saranno realizzati viaggi studio in Italia (Trentino, Langhe e Maremma) e all’estero (lungo le Strade del Vino a Bordeaux in Francia) per apprendere sul campo i vantaggi derivanti dalla cooperazione tra operatori (reti di imprese e Consorzi) in termini di tutela delle produzioni tipiche che di crescita imprenditoriale (relativamente a processi produttivi innovativi, all’adozione di nuove strategie di comunicazione finalizzata a creare nuovi mercati).

Nel corso dell’evento sarà possibile acquisire la manifestazione di interesse di oltre 30 operatori agricoli desiderosi di intraprendere una nuova esperienza.

Sia gli incontri informativi e i workshop, che le visite studio, quindi, rappresenteranno un’occasione di confronto tra imprenditori agricoli locali al fine di far nascere in alcuni, o rafforzare in altri, reti di relazioni e forme di cooperazione indispensabile a promuovere e commercializzare le produzioni locali in stretta connessione con il territorio dell'Alto Salento.

"Hortus Ostuni segna il passo sui temi cari al GAL Alto Salento - dichiara il Presidente Bonaventura Cucci - un contenitore ricco di iniziative da non perdere assolutamente. Un ottimo momento partecipare il territorio delle attività poste in essere dalla nostra struttura, per il presente e la futura programmazione LEADER 2023 2023".