Violenta tromba d'aria si abbatte sul Salento

LECCE - Una violenta perturbazione si è abbattuta sulla regione di Lecce e in molti comuni del Salento nella tarda serata di ieri, portando con sé pioggia battente e vento forte. La zona più colpita da questo evento atmosferico è stata quella intorno a Maglie.A Cursi, un comune nelle vicinanze, il passaggio di una tromba d'aria ha causato la caduta di alberi e diversi muri di cinta sono crollati, danneggiando alcune auto parcheggiate e alcune abitazioni private. Fortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito di questi incidenti.Uno dei luoghi maggiormente colpiti è stato il campo sportivo locale, la cui struttura risulta compromessa. A causa dei danni subiti dal campo, la partita di prima categoria in programma tra la squadra di casa e il Sava dovrà essere rinviata.Questo evento meteorologico ha causato notevoli disagi nella zona, ma fortunatamente le autorità e i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.