La Regione Puglia al TTG di Rimini, l’appuntamento per il mondo che viaggia e fa viaggiare

RIMINI - È tutto pronto per il via al TTG di Rimini, la Fiera del marketplace per il turismo nel mondo, che si terrà dall’11 al 13 ottobre. La Regione Puglia attraverso l’Assessorato all’Industria Turistica con l’Agenzia Regionale del Turismo Aret Pugliapromozione parteciperanno con uno stand nel quale i veri protagonisti saranno gli operatori della filiera turistica, in particolare le start up, unitamente ai cinque prodotti turistici da valorizzare.In particolare, la Regione Puglia presenterà in fiera a Rimini i dati dell’Osservatorio Turistico giovedì 12 ottobre alle ore 11 nello saletta stampa dello Stand Puglia con la partecipazione dell’assessore regionale all’Industria Turistica Gianfranco Lopane, del direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e di altri esperti.L’area Italia del TTG rappresenta la più grande piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Nell’area The World si trovano le principali destinazioni internazionali interessate a sviluppare business con gli intermediari del prodotto turistico. In Global Village si concentra l’offerta dei tour operator, dei trasporti, delle imprese di prodotti e servizi per il turismo rivolti alla rete distributiva. Questo percorso di visita suddiviso in tre macro-aree agevola l’incontro tra domanda e offerta.Nel 2022 il TTG di Rimini ha coinvolto 55.000 partecipanti di cui il 60% occupa ruoli decisionali, 20 Regioni italiane, 1.000 buyers provenienti da 50 Paesi, 60 destinazioni estere e per questa edizione ci sono previsioni ancora più interessanti.