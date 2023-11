A Massafra lo sport fa squadra e scende in campo contro la violenza sulle donne

MASSAFRA (TA) - In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne, le associazioni sportive di Massafra si sono mobilitate con iniziative ed eventi per dire no alla violenza di genere. - In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne, le associazioni sportive di Massafra si sono mobilitate con iniziative ed eventi per dire no alla violenza di genere.





Sono tantissimi gli appuntamenti sportivi a cui la cittadinanza è invitata a partecipare – fino al 26 novembre - per essere parte attiva e scendere in campo, al fianco di tutte le donne che vivono o hanno vissuto una relazione violenta: dalle gare podistiche alle partite di calcio e di basket, dalle lezioni di acquagym e idrobike a quelle di pilates e ginnastica funzionale, ma anche attività ludico-motorie per grandi e piccini.

"Cambiare per vincere insieme" – questo il nome del ricco programma di appuntamenti – è il frutto di un prezioso lavoro di concertazione avviato dall’Amministrazione Comunale di Massafra, nei suoi assessorati allo Sport e ai Servizi Sociali e dal Centro Antiviolenza "Rompiamo il Silenzio", in collaborazione con le associazioni sportive Marathon Massafra, Team Nuova Podistica Massafra, ProMassafra, Teknical Sport Massafra, Acd Virtus Massafra, Piscina Albatros, Palestra Phoenix e Ass. Ulissiamo.

Il cartellone di appuntamenti ha preso il via lo scorso 4 e 5 novembre, in occasione della 12° edizione della Stracittadina Massafrese, promossa dalla Marathon Massafra: nella due giorni centinaia di persone tra uomini, donne, bambini e bambine, hanno partecipato alla maratona, dedicando ogni passo a tutte le donne che ogni giorno lottano per la propria libertà e per quella dei propri figli. In quella occasione il Team Nuova Podistica Massafra ha scelto di indossare per la maratona - regalandola anche ad altri partecipanti - il tasuki, tipico testimone nipponico utilizzato nell'Ekiden, tradizionale maratona a staffetta disputata in Giappone, in cui la prestazione individuale contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo comune, spostando l’attenzione sul concetto di unione e di forza collettiva. Da qui la potenza evocativa del messaggio veicolato dal tasuki rosso, che trasforma ognuno di noi in testimoni "attivi", contro la violenza di genere.

Cambiare per vincere continua il prossimo 19 novembre, con un doppio appuntamento: alle 14.30, presso lo Stadio Italia di Massafra, in occasione della 4°partita del campionato di calcio, i giocatori dell’Asd ProMassafra - sfideranno il Real Cellino - indossando un simbolo per celebrare il 25 novembre, e non mancheranno i Pulcini con i cartelloni e messaggi creati per l'occasione; alle 18, al Palazzetto dello Sport, in occasione della 1° partita di campionato di Basket, la Teknical Sport Massafra scende in campo contro Hope Casarano, durante l'intervallo della partita ci sarà l'esibizione di una classe di ginnastica ritmica, e verrà anche effettuata un'estrazione a premi che coinvolgerà bambini e pubblico.

Mercoledì 22 novembre, alle h.18, l’ACD Virtus Massafra scenderà in campo, presso il Centro Sportivo Life, contro la Red Boys Martina e in occasione della festa di Santa Cecilia, inviterà i suoi giocatori ad indossare il nastrino rosso e a riportare sulla guancia il segno rosso. Inoltre, il calcio d’inizio sarà dato da una atleta e dalla sua mamma. L’ingresso in campo delle squadre prevederà l’accompagnamento di ciascun ragazzo con la rispettiva mamma.

Venerdì 24 novembre, la Palaestra Phoenix di Massafra, offre la possibilità di partecipare gratuitamente ai suoi corsi (Funzionale: h. 7.30; Sj+ tonificazione: h. 9 e h. 14; Pilates: h. 10, h. 15, h. 19; Sj+tonificazione/cross cardio: h. 17.30).

Anche la piscina Albatros, sabato 25 novembre, ha previsto l’accesso gratuito – nella fascia oraria 9 -11 – ai suoi corsi di idrobike ed acquagym: per l’occasione verrà donata a tutti i partecipanti una cuffietta rossa. Contemporaneamente, i bambini della Soccer Albatros giocheranno un'amichevole di calcio. A seguire un piccolo rinfresco offerto gratuitamente dalla pasticceria "Quarta delizia".

Il ricchissimo programma di "Cambiare per vincere insieme" si concluderà domenica 26 novembre, quando presso il Parco Ulisse, l’Ass. Ulissiamo organizzerà le Olimpiadi al Parco, una mattinata di attività ludiche/motorie rivolte a grandi e piccini.

Ogni singola iniziativa vedrà la partecipazione delle operatrici del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, che offre sostegno gratuito a tutte le donne che vivono o hanno vissuto una relazione violenta.