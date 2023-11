Accoltellata dall'ex a Monopoli, Addolorata Colavitto fuori pericolo e in attesa di trasferimento in chirurgia plastica

BARI - Addolorata Colavitto, la 35enne che è stata accoltellata il 2 novembre davanti alla madre a Monopoli dal suo ex compagno, Giuseppe Ambroiola, sta mostrando segni di ripresa. Dopo giorni di apprensione, ora è fuori pericolo di vita e si prepara al trasferimento dal reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari al reparto di chirurgia plastica.La donna è stata vittima di un attacco brutale da parte del suo ex compagno, con il quale aveva avuto una relazione e un figlio. Il tragico episodio ha suscitato sgomento nella comunità locale e ha portato a una serie di interventi chirurgici mirati a ripristinare la sua salute.Dopo essere stata sottoposta a diversi interventi, Addolorata è stata mantenuta in coma farmacologico per alcuni giorni. Lunedì, segnando un importante passo verso la guarigione, è stata estubata e ha iniziato a respirare autonomamente. La sua pronta risposta ai trattamenti medici ha consentito ai medici di considerare il trasferimento in chirurgia plastica, focalizzandosi sulla sua ricostruzione fisica e su ulteriori cure necessarie per il suo completo recupero.La notizia del miglioramento delle condizioni di Addolorata è accolta con sollievo dalla comunità, mentre il processo penale nei confronti dell'aggressore procederà nella ricerca di giustizia per la vittima.