Accordo Comieco-Procura di Trani per 'Trani una Carta buona'





Il progetto rappresenta un’ulteriore occasione di sviluppo delle buone pratiche nel capoluogo pugliese sulla scorta degli ottimi risultati raggiunti già a livello provinciale nel 2022: secondo il 28° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone realizzato da Comieco la provincia di Barletta-Andria-Trani ha raccolto quasi 19.000 tonnellate di carta e cartone (+1,2% sul 2021) e ogni cittadino ha differenziato correttamente 49,6 kg di carta e cartone.

TRANI - Al via il progetto Trani una Carta buona, volto a diffondere le buone pratiche della raccolta e riciclo di carta e cartone all’interno degli uffici della Procura della Repubblica di Trani. L’accordo, siglato nell’ambito della 26° edizione di Ecomondo dal Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti e il Procuratore di Trani Dott. Renato Nitti (nella foto), prevede la fornitura da parte di Comieco di salvacarta e sacchi per la raccolta differenziata di carta e cartone negli uffici della Procura, insieme a operazioni di comunicazione per la sensibilizzazione dei dipendenti.