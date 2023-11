'Ad Libitum 9 Polignano', concerti di novembre si chiudono con 'Il multiforme ingegno'

POLIGNANO A MARE - I concerti di novembre della rassegna Ad Libitum – La grande musica a Polignano si chiudono giovedì 30 novembre con Il multiforme ingegno, originariamente previsto il 25 novembre. È sempre la Chiesa della Ss. Trinità ad accogliere il 30 novembre il trio composto da Maria Colella al flauto, Francesco Masi al violino e Paolo Messa alla viola.Il concerto, in programma a partire dalle 20.30, presenterà al pubblico un repertorio dedicato ai compositori dell’Ottocento, da Federigo Fiorillo a Louis Jungmann passando per il genio di Ludwig van Beethoven.L’evento prevede un ingresso con contributo all’attività concertistica di 5 euro, posto unico, acquistabile sul sito di Epos Teatro ( www.eposteatro.com ). oppure in loco a partire da 30 minuti prima dell’inizio del concerto, previa disponibilità dei posti.Gli appuntamenti autunnali di Ad Libitum - con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini e sostenuti dal Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Polignano a Mare - proseguiranno fino al 17 dicembre. Programma completo sul sito www.eposteatro.com. Per maggiori informazioni sugli eventi in programma inviare una mail all’indirizzo biglietteria@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 9642809.