Lecce: il 28 novembre, il 5 e 11 dicembre tre appuntamenti validi per il riconoscimento dei crediti formativi dell'Ordine dei Giornalisti

LECCE - A Lecce tre appuntamenti validi per il riconoscimento dei crediti formativi dell'Ordine dei Giornalisti promossi dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia in collaborazione con Coolclub e Diffondiamo idee di valore nell'ambito dei progetti Pit-Stop: Lust for life! It's top del Comune di Lecce (martedì 28 novembre), Mind the gap - Il digitale contro le diseguaglianze di Fondazione Italia digitale (martedì 5 dicembre) e Creatività e impresa: ideare, progettare e comunicare (lunedì 11 dicembre). Le iscrizioni sono attive sul sito www.formazionegiornalisti.it





Martedì 28 novembre | ore 10-13

Auditorium Museo Castromediano

Viale Gallipoli 31 - Lecce

Deontologico 5 crediti > Iscrizioni urly.it/3yqdc

LA NARRAZIONE SBAGLIATA DEGLI SCONTRI STRADALI:

LINGUA, COMUNICAZIONE, ETICA E DEONTOLOGIA

Usare un linguaggio appropriato nella narrazione degli scontri stradali facilita anche l'applicazione e l'interpretazione piena di tutti quei princìpi deontologici che regolano la professione giornalistica e che ogni giornalista conosce e applica quotidianamente nel proprio lavoro. Intervengono Stefano Guarnieri (fondatore dell'Associazione Lorenzo Guarnieri), Rocco Luigi Nichil (ricercatore di Linguistica italiana dell'Università del Salento), Federica Sabato (giornalista), Luisella Gallucci (ispettrice capo della Polizia Locale di Lecce e responsabile progetto Pit-Stop). In collaborazione con il progetto "Pit-Stop: Lust for life! It's top” - www.pitstoplecce.com.





Martedì 5 dicembre | ore 18-21

Auditorium Museo Castromediano

Viale Gallipoli 31 - Lecce

Deontologico 5 crediti > Iscrizioni urly.it/3yqsk

CREATIVITÀ, DIGITALE, GIORNALISMO E COMUNICAZIONE TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ: PODCAST, SOCIAL, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E REALTÀ VIRTUALE

Un incontro per ragionare da vari punti di vista sulle tante opportunità e i molti rischi che l'intelligenza artificiale, i social e il digitale possono portare al mondo della creatività, della comunicazione e del giornalismo. Intervengono Annalisa Nastrini (giornalista, digital strategist, Esperto in comunicazione e informazione digitale - PA Social, Certified Digital Marketing Associate - Meta), Fabio Ciracì (docente di Storia e filosofia della cultura, presidente del Corso di studi in Filosofia e scienze filosofiche e direttore scientifico del Centro di ricerca Interdipartimentale in Digital Humanities dell'Università del Salento), Francesco Nicodemo (esperto di comunicazione e innovazione, founder Lievito Consulting, direttore editoriale della Fondazione Italia Digitale).





Lunedì 11 dicembre | ore 15-19

Mediateca Officine Cantelmo

via Corte dei Mesagnesi 30 - Lecce

COMUNICARE CREATIVAMENTE LA CULTURA

Non deontologico 4 crediti > Iscrizioni urly.it/3yqgf

La comunicazione è un elemento chiave nel settore culturale e creativo per raggiungere e coinvolgere il pubblico e gli addetti ai lavori in un panorama mediatico sempre più affollato. Nell'era digitale è diventata sempre più complessa ma ancora più importante. Il workshop a cura di Pierpaolo Lala (giornalista e addetto stampa) offre l'opportunità di esplorare strategie di comunicazione innovative, pianificare una strategia complessiva, imparare a redigere un comunicato stampa, creare un'affidabile mailing list e realizzare una rassegna stampa. Perché se qualcosa va storto, non è sempre colpa degli altri. Nell'ambito del percorso formativo "Creatività e impresa: ideare, progettare e comunicare", ideato e coordinato dalla Cooperativa Coolclub e dal SEI Festival, e cofinanziato dal Single market programme dell'Unione Europea.