BARI - Una violenta aggressione è avvenuta ieri sera a Bari, in occasione di Halloween, quando un turista è stato attaccato da un gruppo di minorenni in piazza del Ferrarese. L'episodio, purtroppo, non è isolato e solleva molte domande sullo stato della sicurezza nella città e sul coinvolgimento sempre più frequente di giovani ragazzi in tali episodi di violenza.Il deputato barese del Partito Democratico, Marco Lacarra, ha espresso la sua sorpresa per la violenza con cui è avvenuta l'aggressione e ha manifestato la sua solidarietà alla vittima. Lacarra ha sottolineato che le immagini dell'aggressione dovrebbero spingere la società, le istituzioni e i genitori a interrogarsi sulle ragioni di tanta brutalità gratuita.Lacarra ha auspicato che il ragazzo vittima dell'aggressione possa riprendersi presto e superare questa terribile esperienza. Allo stesso tempo, ha espresso la speranza che i minori responsabili dell'aggressione possano ricevere assistenza da parte delle istituzioni per trovare la strada giusta e allontanarsi da comportamenti violenti. Ha sottolineato l'importanza di offrire risposte costanti da parte dello Stato per combattere il disagio e l'emarginazione sociale dei giovani.Tuttavia, Lacarra ha criticato il decreto Caivano del Governo, che ritiene si concentri esclusivamente sulla repressione indiscriminata come unica soluzione, anziché affrontare in modo più completo e comprensivo le questioni legate alla violenza giovanile e al disagio sociale.