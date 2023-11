Nel secondo tempo al 9’ i giallorossi pugliesi accorciano le distanze per merito di Piccoli, rasoterra di sinistro. Al 30’ la squadra di Roberto D’ Aversa pareggia con Strefezza, girata al volo. Al 94’ gli emiliani ritornano in vantaggio, Pongracic devia nella sua porta. Al 96’ il Parma segna il quarto gol con Man su rigore concesso per un fallo di Ramadani su Bernabè. La squadra di Fabio Pecchia si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il 6 dicembre alle 21 la Fiorentina al “Franchi”.

FRANCESCO LOIACONO - Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia il Lecce perde 2-4 con il Parma al “Via del Mare” ed è eliminato. Nel primo tempo al 9’ gli emiliani passano in vantaggio con Sohm, tocco al volo su cross di Hainaut. Al 29’ Bonny del Parma raddoppia con una conclusione di destro in diagonale. Al 30’ Sansone del Lecce sfiora la rete.