Alberobello, l’assessore Maurodinoia al dibattito pubblico sul PUMS

ALBEROBELLO - Ieri pomeriggio, 7 novembre, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, ha partecipato al dibattito pubblico promosso dal Comune di Alberobello sul PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, strumento di programmazione urbanistica mediante il quale riorganizzare la mobilità, la viabilità, i parcheggi, la pedonalità, la ciclabilità urbana.Il Comune di Alberobello è risultato assegnatario di un contributo pari a € 25.000,00 per la redazione del PUMS, candidandosi nel novembre 2019 al relativo Avviso pubblico regionale. Nel maggio 2022 l’ente ha approvato le Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) sulla base delle quali viene avviata la fase di ascolto e condivisione con cittadini ed esperti, ai fini della predisposizione del PUMS da adottare. Ed è proprio il percorso partecipato, integrativo e valutativo ai fini dell’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che ha avuto inizio nell’incontro del 7 novembre, data a partire dalla quale, e per i successivi 60 giorni, i cittadini potranno proporre le proprie osservazioni in materia di trasporto pubblico e mobilità urbana.“La Regione Puglia ha messo a disposizione dei Comuni delle proprie Linee guida, strumento di indirizzo per la redazione dei PUMS che pongono l’accento anche sul percorso partecipativo, chiave fondamentale della strategia amministrativa dell’ente locale ed elemento fondante dell’iter procedurale di formazione del PUMS” ha spiegato l’assessore Maurodinoia. La quale ha evidenziato che le Linee di indirizzo del PUMS di Alberobello, già agli atti della Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità, sono risultate coerenti con le Linee guida regionali, avendone seguito contenuti e orientamenti.“Inoltre gli indirizzi delineati dal Comune risultano coerenti con il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030 – ha aggiunto l’assessore - essendo finalizzati a garantire nuove forme di mobilità e di rigenerazione attive e ad impatto zero, limitando l’utilizzo della mobilità privata motorizzata, innalzando così la qualità della vita nella splendida cittadina pugliese”.Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, l’assessore comunale alla Mobilità, Valeria Sabatelli, e il progettista che ha lavorato al PUMS, Vincenzo Lattanzio.